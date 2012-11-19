Литвин объявил дедлайн для первого заседания новой ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам В.Литвина, сегодня необходимо определиться с днем последнего заседания парламента шестого созыва и тем, когда народные депутаты сфотографируются на память. «Поблагодарим друг друга и сфотографируемся на память», - отметил В.Литвин.

По его словам, таким образом будет дана возможность начать работу новой Верховной Раде.

В.Литвин напомнил, что в соответствии с законодательством «дается 20 дней с 14 ноября для того, чтобы вновь избранные депутаты определились и подали соответствующие заявления и справки о том, где находится их трудовая книжка».

«С 14-го - двадцать дней, а после того Верховная Рада нового созыва имеет право провести первое учредительное заседание, но не позднее 14 декабря», - прибавил он.

В.Литвин подчеркнул, что всем фракциям, в том числе тем, которых нет в ВР нынешнего созыва, направлено письмо за подписью руководителя аппарата ВР, где определено количество народных депутатов для участия в рабочей подготовительной группе для разработки вопросов, связанных с началом и организацией работы парламента нового созыва.