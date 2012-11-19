Литвин объявил дедлайн для первого заседания новой ВР
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подчеркивает, что первое заседание парламента седьмого созыва должно состояться не позднее 14 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
По словам В.Литвина, сегодня необходимо определиться с днем последнего заседания парламента шестого созыва и тем, когда народные депутаты сфотографируются на память. «Поблагодарим друг друга и сфотографируемся на память», - отметил В.Литвин.
По его словам, таким образом будет дана возможность начать работу новой Верховной Раде.
В.Литвин напомнил, что в соответствии с законодательством «дается 20 дней с 14 ноября для того, чтобы вновь избранные депутаты определились и подали соответствующие заявления и справки о том, где находится их трудовая книжка».
«С 14-го - двадцать дней, а после того Верховная Рада нового созыва имеет право провести первое учредительное заседание, но не позднее 14 декабря», - прибавил он.
В.Литвин подчеркнул, что всем фракциям, в том числе тем, которых нет в ВР нынешнего созыва, направлено письмо за подписью руководителя аппарата ВР, где определено количество народных депутатов для участия в рабочей подготовительной группе для разработки вопросов, связанных с началом и организацией работы парламента нового созыва.