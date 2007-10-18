Ющенко и Тимошенко подытожили португальские встречи

Украина оценивает политическое партнерство с Европейской народной партией как стратегически важное в контексте евроинтеграционных стремлений нашего государства. Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом ЕНП Вилфредом МАРТЕНСОМ, Генеральным секретарем партии Антонио ЛОПЕС-ИСТУРИЗОМ и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Вместе с президентом ЕНП эта партия делает уникальную консолидацию, является чрезвычайно сильным проводом для распространения европейских ценностей и идей», – сказал Президент Украины.

Говоря о присутствии на нынешнем Саммите ЕНП представителей БЮТ и Блока «Наша Украина – Народная Самооборона», глава Украинского государства отметил, что это объясняется в первую очередь важностью доведения до политических партнеров Украины тех «видений, ценностей, которые обеспечивают стабильность в украинском обществе». На внеочередных парламентских выборах в Украине победили демократические силы, для которых ключевым проектом является европейская интеграция нашего государства, отметил Президент. Он отметил, что эта цель сегодня объединяет демократов Украины. В.ЮЩЕНКО прибавил, что в ближайшее время в Украине будет проведена вся необходимая работа для первого заседания сессии парламента, на котором будут сформированы руководящий состав Верховной Рады и правительство Украины. Президент еще раз отметил: сегодня перед украинскими демократами стоит вопрос обеспечения консолидации нации. «Убежден, эта миссия понимается лидерами политических соревнований», – прибавил он. По мнению В.ЮЩЕНКО, на сегодня тема раскола или разъединения не является актуальной для украинского общества. Вместо этого ею пользуются политики. «Я не хочу как Президент, чтобы эти спекуляции работали, жили в политической среде», – сказал он.