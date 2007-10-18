Блок Тимошенко: Кто пытается отсрочить отставку Януковича?

Иски о признании неправомерными действий Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов 30 сентября написаны «под копирку».

Об этом заявил представитель БЮТ в ЦИК Владимир ПИЛИПЕНКО, сообщив, что теперь в Высшем административном суде находятся соответствующие иски от «Всеукраинской партии Народного Доверия», кандидатов в народные депутаты Юрия САХНО (Партия вольных демократов), Ивана БОНДАРЧУКА (Социалистическая партия), Сергея ГМЫРИ (Коммунистическая партия).

По его словам, все иски одинаково оформлены, а также напечатаны на одном принтере, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По мнению В.ПИЛИПЕНКО, есть общий заказчик, который хочет оттянуть заседание новоизбранной Верховной Рады, ведь именно на нем правительство Виктора ЯНУКОВИЧА должно сложить свои полномочия.

В.ПИЛИПЕНКО отметил, что «игра в суды - это неуважение к своим избирателям, поскольку сейчас пытаются не допустить их волеизъявления».

Как сообщалось, БЮТ подал в ВАСУ заявление с просьбой привлечь его как третью сторону по делу Коммунистической партии Украины против ЦИК.

Сегодня, 18 октября, С.КИВАЛОВ заявил, что БЮТ своим иском приведет к еще большему затягиванию судебного процесса, поскольку суд обязан будет обеспечить информирование и явку всех участников процесса, заслушивать выступления каждого из них, выслушать мнение всех и тому подобное.

Со своей стороны член БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявил о беспочвенности обвинений. По его словам, БЮТ подал заявление в ВАСУ, чтобы иметь возможность ознакомится с результатами дела. При этом, подчеркнул он, возникает вопрос, откуда члены Партии регионов знают, что в Высшем административном суде находятся четыре иска, если по ни одному из них ПР не является стороной по делу. «У него что, какие-то внепроцессуальные связи с Высшим административным судом есть?», - спросил А.ПОРТНОВ.