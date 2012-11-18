Посол: Саммит Украина-ЕС состоится при любых условиях

Об этом он сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Саммит Украина-ЕС состоится при любых условиях. В ближайшие дни будут обнародованы даты его проведения», - отметил дипломат, комментируя появление ряда сообщений в польских СМИ относительно того, что в Евросоюза нет мотивации проводить в этот раз саммит с Украиной.

Как сообщал УНИАН, традиционно Украина и ЕС проводят саммит один раз на год. Последний саммит состоялся в середине декабря 2011 года в Киеве. В этом году начало работы над подготовкой к саммиту с европейской стороны было задержано с целью дождаться результатов парламентских выборов.