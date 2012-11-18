Свободовец заявил, что ПР дорисовала себе 10%

Об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Партия регионов реально получила около 20 процентов голосов, остальные - это следствие фальсификаций, следствие дорисовок...", - сообщил он.

Мирошниченко думает, что Януковичу не гарантировано место во втором туре президентских выборов-2015.

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"Я категорически не согласен с теми политологами, с теми нострадамусами политическими, которые говорят о том, что Януковичу гарантировано присутствие во втором туре выборов. Даже при наличии трех-четырех кандидатов от оппозиции, Януковичу абсолютно не гарантировано место во втором туре выборов", - заявил свободовец.