НУ-НС хочет участвовать в процессе обжалования результатов выборов

Блок «Наша Украина - Народная самооборона» сегодня подал заявление в Высший административный суд Украины о привлечении его стороной на стороне Центральной избирательной комиссии по делу Коммунистической партии Украины против ЦИК.

Об этом сообщил член блока «Наша Украина - Народная самооборона» Николай ОНИЩУК, слова которого цитирует пресс-служба блока.

Он убежден, что иск коммунистов не имеет никаких шансов на удовлетворение: «Он не содержит должного обоснования, почему именно постановление ЦИК об установлении результатов выборов должно быть признано противоправным, то есть не основанным на результатах избирательного процесса».

«Постановление Высшего административного суда об обеспечении иска в виде приостановления публикации результатов выборов предусмотрено действующим процессуальным законодательством. Такое постановление может быть вынесено на время рассмотрения дела», - подчеркнул Н.ОНИЩУК.

Он отметил, что, согласно закону, дело должно быть рассмотрено на протяжении пяти дней: «Это означает, что вышеупомянутое постановление утратит силу с момента принятия решения суда».

«Наш блок не сомневается, что суд не удовлетворит иск коммунистов, а также других истцов по этому делу, и не отменит постановление ЦИК об установлении результатов выборов», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о мотивах, которыми руководствовались коммунисты, подавая иск, Н.ОНИЩУК сказал: «Такие действия можно рассматривать как попытку затянуть как минимум на пять дней обнародование результатов выборов, а соответственно и перенести дату первого заседания ВР шестого созыва».