Россия поможет искать подозреваемых по делу об отравлении Ющенко

Российские правоохранительные органы помогут установить местонахождение людей, которые могут быть связаны с делом об отравлении Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

"Мы направили запрос, и есть договоренность, что они помогут с местонахождением ряда лиц, которые интересуют в данное время следствие. С ними будет проведена следственно-оперативная работа. После этого будет принято решение", - сказал генпрокурор Украины.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, оперативно-следственные мероприятия в деле, связанном с отравлением В.ЮЩЕНКО, „продолжаются, они не прекращались, хотя меня упрекают, что нет результатов”. Генпрокурор уточнил, что в состав частично измененной следственной группы введены опытные сотрудники СБУ и МВД.

У следствия, сказал генпрокурор, уже есть несколько конкретных результатов в деле, однако они не подлежат разглашению.

Также А.МЕДВЕДЬКО отметил, что все еще ожидает ответа от Генпрокуратуры Российской Федерации на свой запрос о предоставлении российской стороной образцов диоксина для проведения экспертизы на территории Украины. Он отметил, что проведения экспертизы в таких условиях требует действующее отечественное законодательство.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что Россия не помогает в расследовании дела о его отравлении диоксином в 2004 году. При этом В.ЮЩЕНКО утверждал, что три человека, которые сегодня необходимы следствию, находятся в России. 12 сентября Генпрокуратура Украины заявила, что правоохранительные органы РФ дали согласие на исследование российского диоксина в рамках расследования отравления В.ЮЩЕНКО. 13 сентября украинская сторона получила ответ из РФ с заверением готовности сотрудничать в расследовании дела и предоставить образцы диоксина. Однако позже было уточнено, что речь идет о том, чтобы украинские эксперты прибыли в Россию, где будет проведена соответствующая экспертиза.