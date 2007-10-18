Регионалы могут все вместе проголосовать за Тимошенко?

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что Партия регионов еще не определилась относительно голосования за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции Партии регионов со ссылкой на А.ГЕРМАН.

«Не может Партия регионов «частично» голосовать за «что-то» или «кого-то», – сказала А.ГЕРМАН, комментируя заявление одного из лидеров блока «Наша Украина - Народная Самооборона» Николая КАТЕРИНЧУКА о том, что некоторые депутаты от Партии регионов могут проголосовать за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в депутаты подчеркнула, что депутаты Партии регионов будут голосовать консолидировано по решению политсовета партии. “Мы всегда едины в принятии решений и их последующем выполнении. Я категорически отвергаю любые попытки расколоть Партию регионов и посеять между нами раздор. Если политсовет партии примет решение поддержать ту или другую кандидатуру на ту или другую должность, мы все выполним это решение. Если же решение о поддержке того или другого кандидата не пройдет, никто из наших коллег этого кандидата не поддержит», – сказала она.

А.ГЕРМАН также считает, что сейчас рано прогнозировать, как будет голосовать фракция Партии регионов при формировании руководства Верховной Рады и Кабинета министров. «Рано еще делать прогноз о том, будем мы или не будем поддерживать конкретно ТИМОШЕНКО. Давайте дождемся открытия сессии, принесения присяги. Все политические прогнозы, и в целом прогнозы, я расцениваю пока не иначе как произвольные разговоры. Это все прологи к теме – не более того», – сказала представитель Партии регионов.