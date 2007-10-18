Янукович рассказал послу США о судах и коалиции

Украина заинтересована в активизации торгово-экономических отношений с США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина заинтересована в дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества с США в первую очередь в торгово-экономической сфере. В частности, по его словам, объем торговли товарами и услугами за январь-август 2007 года увеличился на 13,5% - до 1,5 млрд. долларов.

В.ЯНУКОВИЧ и В.ТЕЙЛОР также обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине и вопрос двусторонних отношений.

Глава правительства отметил, что сегодня главная задача заключается в сохранении стабильности в стране. По его мнению, для этого необходимо сформировать властную коалицию, в которую вошли бы все конструктивно настроенные политические силы. “Сейчас мы ожидаем решение суда относительно публикации официальных результатов выборов”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.