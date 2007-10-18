Киселев: Ющенко «отрубил Партию регионов»

Представитель Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ не исключает, что его политическая сила может блокировать трибуну парламента, если ее права будут игнорироваться.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

В.КИСЕЛЕВ считает, что сегодня рано прогнозировать, как будут развиваться события. Он назвал поспешными утверждения, что Партия регионов не пойдет на крайние меры, если предложения ее будут игнорироваться. «Если оранжевые будут продолжать вести себя нагло, мы будем противодействовать», – подчеркнул он.

В.КИСЕЛЕВ отметил, что об отказе принимать присягу в данном случае речь не идет, но вариант с блокированием работы парламента или президиума вполне возможен. «Благо, такой опыт есть», - сказал кандидат в народные депутаты.

Он скептически оценил шансы эффективной работы «оранжевой коалиции». «Уверен, что если оранжевая коалиция действительно будет создана в Верховной Раде, она захлебнется в проблемах, существующих в стране, поскольку решить их силами только двух фракций невозможно», - считает В.КИСЕЛЕВ.

По его словам, Президент Виктор ЮЩЕНКО своим заявлением о формировании коалиции демократических сил «отрубил Партию регионов» от этого процесса. Он считает, что это временное явление, поскольку с перевесом в три голоса коалиция эффективно работать не сможет.

В.КИСЕЛЕВ подчеркнул, что оптимальным вариантом было бы создание широкой коалиции и участие Партии регионов в формировании правительства. «Без учета нашей политической силы в нашей стране ничего не произойдет. Те, кто этого не понимает, заблуждаются», – подчеркнул он.

В то же время В.КИСЕЛЕВ отметил, что конституционного большинства по итогам выборов не получил никто из участников процесса, поэтому всем политическим силам стоит «забыть о своих обязательствах минимум на пять лет», сконцентрировавшись на экономических вопросах.