Добкин фактически вылетел из кресла харьковского мэра?

Несмотря на то, что в обнародованном вчера коалиционном соглашении между БЮТ и “Нашей Украиной – Народной Самообороной” нет пункта о досрочных выборах мэра Харькова, их проведение – практически решено.

Об этом говорится в заявлении заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея ГОЛОБУЦКОГО, переданном УНИАН.

«В коалиционном соглашении этого пункта нет, но, насколько мне известно, вопрос проведения досрочных выборов мэра Харькова – практически решен”, - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, «решение об этом принималось на уровне лидеров двух «помаранчевых» сил, и предусматривается, что соответствующая законодательная база будет принята сразу же после формирования коалиции».

Кроме того, отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ, «в новом парламенте будет создана специальная следственная комиссия, которая будет заниматься всеми злоупотреблениями нынешней харьковской власти».