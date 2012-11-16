«Свобода» преподнесла регионалам «гарбуза»

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня, выступая на сессии, председатель фракции ВО «Свобода» в Черновицком облсовете Назар Горук заявил, что «когда-то невесты, к которым приходили негодяи свататься, обещая верность и любовь, - в знак отказа им давали "гарбуза"». «Мы хотим партии власти, которая обещает улучшение жизни уже почти три года, вручить "гарбуза" как символ отказа и недоверия», - сказал Н.Горук.

После его слов двое свободовцев вынесли и поставили возле трибуны большую тыкву. Рядом с трибуной в президиуме в это время сидел председатель Черновицкой ОГА Михаил Папиев.

Руководитель фракции также сказал, что ответственность за нынешнее нарушение политических прав и свобод украинцев оппозиция возлагает лично на действующего Президента Украины Виктора Януковича и Партию регионов.

По словам Н.Горука, выборы в Верховную Раду в Черновицкой области состоялись непрозрачно, а их результаты были фальсифицированы, несмотря на то, что партия ВО «Свобода» получила около 15% голосов в г. Черновцы и уверенно прошла в парламент.