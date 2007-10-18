Ющенко требует от политиков максимально быстрой динамики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что первое заседание Верховной Рады шестого созыва должен состояться в конце октября или в первой декаде ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня в Лиссабоне после завершения встречи с Президентом Португальской Республики Анибалом Каваку СИЛВОЙ.

«Я исхожу из того, что сессия парламента шестого созыва должна состояться либо в конце октября, либо в первой декаде ноября», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент заявил, что требует максимально быстрой динамики в этом вопросе и что соответствующий переговорный процесс между политическими силами, прошедшими в парламент, а также соответствующие процедурные вопросы нужно начинать «в считанные дни».

В.ЮЩЕНКО также отметил необходимость сотрудничества большинства и меньшинства в новом парламенте, и что они должны почувствовать ответственность за политическую стабильность. «Политическая стабильность - это условие номер один целостности нации, ее консолидации и, безусловно, экономического процветания», - заявил он.

«Мы должны формат противостояния между ключевыми игроками заменить на формат понимания», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отметив, что во время межпартийных переговоров он обращал особое внимание на необходимость выработки такого режима сотрудничества.

Как заявил В.ЮЩЕНКО, «оппозиция должна почувствовать, что она не второстепенная сила», и также должна заботиться о национальных стратегических приоритетах.