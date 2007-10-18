Шуфричу понравилось, как ”разбомбили” днепропетровских риэлтеров

Днепропетровские риэлторы готовы отказаться от комиссионного сбора при оформлении недвижимости для пострадавших от взрыва газа на ул. Мадриковской Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ.

«В государственную комиссию техногенно-экологической безопасности уже обратились несколько риэлторских компаний, которые предложили квартиры для пострадавших от взрыва газа и отказались брать деньги за оформление документов при покупке жилья», - сообщил он.

По его словам, 3-5%, которые, обычно, берут риэлторы за свои услуги, важны для пострадавших в денежном выражении.

Министр поблагодарил представителей СМИ за их «активную бомбардировку» по поводу резкого роста цен на недвижимость в связи с выделением Кабинетом Министров Украины свыше 100 млн. грн. для приобретения жилья для пострадавших в результате взрыва газа.

Руководитель МЧС уточнил, что сегодня еще пять семей пострадавших заявили о своем желании приобрести жилье на вторичном рынке.