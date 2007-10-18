КС никак не может взяться за четвертый указ Ющенко

Конституционный Суд Украины не может начать рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) четвертого указа Президента о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов, в связи с болезнью судьи-докладчика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил председатель КС Андрей СТРИЖАК.

По словам председателя КС, судья-докладчик по этому делу сейчас находится в больнице, поэтому суд не может начать рассмотрение дела.

При этом А.СТРИЖАК добавил, что ранее КС закрыл производство по делу относительно третьего указа Президента в связи с тем, что после появления четвертого указа ключевые положения третьего утратили свое действие.