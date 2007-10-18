Кивалов опасается, что коалицианты будут ”перфорировать соглашения в суде”

Партия регионов надеется, что Высший административный суд Украины рассмотрит все иски по обжалованию результатов выборов оперативно, в установленный законом пятидневный срок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил руководитель юридического департамента Центрального избирательного штаба ПР Сергей КИВАЛОВ.

Он отметил, что по имеющейся информации в Партии регионов, на сегодняшний день всего в Высшем административном суде находятся четыре иска - «Всеукраинской партии Народного Доверия», а также от кандидатов в народные депутаты Ивана БОНДАРЧУКА (СПУ), Юрия САХНО (Партия вольных демократов), Сергея ГМЫРИ (КПУ). С.КИВАЛОВ напомнил, что истцы обжалуют действия ЦИК по установлению результатов выборов.

При этом он подчеркнул, что, рассмотрев ходатайства истцов, Высший административный суд запретил ЦИК официально публиковать результаты выборов в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер». С.КИВАЛОВ подчеркнул, что именно публикация является главной отправной точкой в процессе формирования парламента нового созыва. «Таким образом, создаются условия для затягивания реализации результатов народного волеизъявления, что, безусловно, отрицательно отразится на ситуации в государстве. Ведь уже долгое время не проводятся пленарные заседания парламента, задерживается принятие целого ряда первоочередных законов, прежде всего, закона о государственном бюджете на 2008-й год», - сказал он.

С.КИВАЛОВ выразил мнение, что все участники выборов ожидают, что законное и обоснованное решение будет принято в разумный срок. При этом, по его словам, «БЮТ, декларирующий свою приверженность скорейшему завершению избирательного процесса, тоже подал в Высший административный суд заявление об участии в процессе по обжалованию результатов выборов».

По словам С.КИВАЛОВА, увеличение количества участников судебного процесса непременно приведет к еще большему его затягиванию. Он обосновал это тем, что суд обязан будет обеспечить уведомление и явку всех участников процесса, заслушать выступления каждого из них, выслушать мнение всех их представителей по каждому процессуальному вопросу, исследовать все без исключения доказательства, огласить все материалы этого раздутого дела и, наконец, отразить все это в своем решении.

«Такой судебный процесс однозначно затянется на неопределенный срок. И тогда всем известным «коалициантам» придется и парафировать, и перфорировать, и подписывать свои коалиционные соглашения не в «Украинском доме», а в зале суда», - сказал С.КИВАЛОВ.

Он подчеркнул, что Партия регионов не намерена вступать в этот процесс, более того, призывает все политические силы не делать этого.