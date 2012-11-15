К Тимошенко прибыли немецкие врачи

В центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове прибыли лечащие врачи экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко из берлинской клиники «Шарите».

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.15 на территорию больницы заехали Аннет Райсхауэр и Лутц Хармс.

Перед этим в больницу прибыли член Международной медицинской комиссии Николай Корж и заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Андрей Лапинский.

В комментарии журналистам Н.Корж отметил, что в настоящее время не располагает информацией о цели и продолжительности визита немецких специалистов.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов объявила бессрочную голодовку.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс и А.Райсхауэр.