Плющ предостерегает Тимошенко от кавалерийских наскоков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ считает вредной практику публичного выдвижения политическими партиями ультимативных требований, которые касаются вопросов безопасности.

Об этом говорится в заявлении секретаря СНБО И.ПЛЮЩА, размещенном на официальном сайте Президента Украины.

Как отмечается в документе, “завершение внеочередных выборов и процессы формирования коалиции обозначились рядом дискуссий по актуальным для Украины вопросам. Это нормальный демократический процесс”.

По мнению И.ПЛЮЩА, “в демократической стране любые темы, в том числе и связанные с безопасностью, могут и должны быть предметом публичной дискуссии на уровне экспертов, общественных организаций, в СМИ, в среде политических партий. Результатом подобных обсуждений может быть, например, выработка соответствующих рекомендаций для власти”.

“Однако, - считает автор заявления, - принятие соответствующих решений относится к компетенции соответствующих государственных органов. Они должны решаться на основе консенсуса с учетом позиции Президента, правящей коалиции и институтов гражданского общества после обсуждения на заседаниях СНБОУ”.

Поэтому как секретарь СНБО И.ПЛЮЩ считает “вредной практику публичного выдвижения политическими партиями ультимативных требований, которые касаются вопросов безопасности. Это касается многих тем – от принципов организации работы газораспределительных сетей до срока отмены призыва в Вооруженные Силы Украины”. “Основополагающие вопросы государственной важности не терпят политической суеты и кавалерийских наскоков. Ответственные политики не должны путать предвыборную риторику и принятие ответственных решений. Это порочный путь, который ведет в никуда”, - говорится в заявлении.

При этом он добавляет, что “новый этап отношений между представителями демократического лагеря должен строиться на принципах взаимного доверия и ответственности и четкого распределения сфер ответственности”.

“Президент Украины готов выслушать все позиции сторон по этому поводу и способствовать принятию оптимального решения, которое наиболее будет отвечать национальным интересам страны и интересам граждан Украины”, - говорится в заявлении.