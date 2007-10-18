Регионалы даже в страшном сне не будут голосовать за Тимошенко?

Партия регионов не будет голосовать в Верховной Раде за назначение Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил вице-премьер по вопросам региональной политики, кандидат в народные депутаты Владимир РЫБАК, комментируя заявления представителей блока «Наша Украина – Народная самооборона» о возможности поддержки Партией регионов кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО.

По его словам, Партия регионов не рассматривала и не рассматривает возможность голосования за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на пост главы правительства.

«Я еще раз подчеркиваю то, что мы заявляли ранее: одноцветная коалиция не может быть стабильной и устойчивой», - сказал В.РЫБАК.