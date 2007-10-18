Тимошенко обещает смерть надеждам Партии регионов

БЮТ будет настаивать на принятии закона о персональном голосовании депутатов в Верховной Раде.

Об этом на брифинге заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко.

"Это законопроект о голосовании с применением биометрических параметров. Такой законопроект находится в Верховной Раде", - отметила лидер БЮТ.

"Он представлен нашей политической силой и мы будем настаивать на его принятии. Нам надо убрать эту порочную практику, когда депутаты голосуют друг за друга", - добавила Тимошенко.

Со своей стороны во время брифинга один из лидеров блока "Наша Украина – Народная самооборона" Вячеслав Кириленко заявил, что блок гарантирует 100% поддержку при голосовании за кандидатуры на должности премьера и спикера.

В связи с этим ему заметили, что с 2 ноября группа "Океан Эльзы", лидером которого является член "Нашей Украины" Святослав Вакарчук, на две недели отправляется в Северо-американский тур.

"По поводу Вакарчука. Я сегодня также это прочитал в СМИ, связался с ним и он сказал, что гастроли гастролями, но голосования важнее", - ответил Кириленко.

"Поэтому ни один голос от блока "Нашей Украины – Народной самообороны" ни по кандидатуре на пост главы парламента, ни по кандидатуре на главу правительства утрачен не будет", - добавил он.

Комментируя заявления о возможной нестабильности демократической коалиции, которые высказывают оппоненты, Тимошенко сказала: "Как говорят, надежда умирает последней".

Пересчитав среди "надежд Партии регионов" на то, что демократические силы "или не объявят о коалиции, или одного голоса не хватит, или они будут неслаженно работать", лидер БЮТ заявила:

"Я хочу разочаровать Партию регионов - все их недобрые надежды умрут после формирования власти в Украине. Наши две команды сделали существенные выводы из предыдущего опыта. И как говорят в Партии регионов, "не дождутся".

Украинская правда