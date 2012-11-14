Посол Украины в России исповедует принцип Джеймса Бонда

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко заявил на заседании Клуба послов радиокомпании «Голос России» на тему «Евразийское сотрудничество. Перспективы и вызовы».

«Мне лично не нравится, что вопрос интеграции всегда задается без ясной и четкой альтернативы - всегда или одно, или другое. Хотя на самом деле ситуация намного сложнее. Мы живем в мире, который постоянно меняется», - сказал В.Ельченко.

По его мнению, ответ на вопрос «Возможен ли Евразийский союз без Украины?» зависит от политических взглядов ответчика.

Посол отметил, что происходят разные процессы в Евросоюзе, развивается своим чередом Таможенный союз, при том, что никто не может сказать, что будет представлять из себя Евразийский союз с начала 2015 года.

«К счастью или к сожалению, Украина географически расположена так, что мы никогда не сможем выбрать - или то, или другое. Мы находимся между двумя блоками», - сказал он и добавил, что показатели товарооборота говорят, что они оба важны для украинской экономики.

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В.Ельченко отметил, что в Украине эксперты работают с целью проанализировать, где нам выгодней быть, но уже сегодня можно сказать, что «мы не можем отказаться от сотрудничества ни с Евросоюзом, ни с Таможенным союзом».

«Украина в идеале заинтересована в установлении одинаково выгодного взаимодействия и с Европейским Союзом и с Таможенным союзом. Где-то это возможно, в чем-то - нет», - сказал он.

Посол напомнил, что в украинским законодательством предусмотрена интеграция с Евросоюзом, хотя идет активное сотрудничество с Евразийской комиссией.

«Как говорил Джеймс Бонд: никогда не говори никогда. Все возможно в этом мире, он меняется. В идеале, мы хотели бы найти свое место и там, и там, и свободно торговать со странами как Европейского, так и Таможенного союза», - сказал В.Ельченко.