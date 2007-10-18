Ющенко взял в Португалию Кириленко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Португальскую Республику, где примет участие в саммите Европейской народной партии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что во время саммита Президент Украины проведет двусторонние встречи с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президентом ПАСЕ Рене Ван драл ЛИНДЕНОМ и Президентом Европейского Парламента Гансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ. Перед началом саммита В.ЮЩЕНКО также планирует встретиться с Президентом Португалии Анибалом Кавакой СИЛВОЙ.

Во время саммита главы государств и правительств стран ЕС, а также других европейских государств, являющихся членами Европейской народной партии, планируют обсудить принятие нового Европейского союзного соглашения.

Среди приглашенных на саммит глав государств и правительств - Ян-Петер БАЛКЕНЕНДЕ (Нидерланды), Костас КАРАМАНЛИС (Греция), Жан-Клод ЮНКЕР (Люксембург), Лоуренс ГОНЗИ (Мальта), Янеш ЯНША (Словения), Аигарс КАЛЬВИТИС (Латвия), Траян БАСЕСКУ (Румыния), а также австрийский вице-канцлер Вильгельм МОЛТЕРЕР и министр иностранных дел Дании Пер Стиг МОЛЛЕР.

Среди гостей встречи - Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, премьер-министр Хорватии Иво САНАДЕР, премьер-министр Албании Сали БЕРИША, премьер-министр Македонии Никола ГРУЕВСКИЙ, а также лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер белорусской оппозиции и лауреат Премии Сахарова Европарламента Александр МИЛИНКЕВИЧ.

Во время визита планируется общение В.ЮЩЕНКО с представителями украинских СМИ. В поездке в Португалию Президента сопровождают один из лидеров блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО и заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.