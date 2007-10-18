Эксперт называет обещания Тимошенко крайне рискованными

Выполнение «оранжевой» коалицией таких предвыборных обещаний, как создание исключительно профессиональной армии и возвращение украинцам обесцененных сбережений Сбербанка, за два года возможно, но крайне рискованно с экономической точки зрения. Такую мысль в интервью «Немецкой волне» выразил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Переход украинских войск на исключительно контрактную основу целесообразно осуществлять после стратегической оценки угроз и вызовов, которые стоят перед государством и утверждения этой стратегии соответствующими институциями, считает Игорь Бураковский. Он не исключил ускоренного создания профессиональной армии, но выразил сомнение в том, что высокооплачиваемые военные-профессионалы будут в состоянии без надлежащей подготовки отрабатывать вложенные в них государственные средства. Экономист также подтвердил, что на данный момент до сорока процентов украинской экономики работает в тени и легализация этих сделок способна принести средства для выплаты свыше ста миллиардов долларов обесцененных сбережений Сбербанка. В то же время, выплата такой суммы населению за короткий период времени, как предостерег Бураковский, заключает в себе опасность ускорения инфляции и нарушения макроэкономической стабильности.