Луценко предложил ”коксохимическим мэрам” сдать кровь на анализ

Первый номер списка "Нашей Украины – Народной самообороны" Юрий Луценко сказал, что будет добиваться новых выборов мэров в Киеве и Харькове.

Луценко добавил, что эти города возглавляют "два коксохимических" мэра.

"Я готов пригласить в эту студию мэров Киева и Харькова и сдать кровь. Я гарантирую результат", - заявил Луценко в эфире5 канала, предлагая градоначальникам пройти тест на употребление наркотиков.

На вопрос о прекращении призыва в армию, Луценко сказал, что это будет решаться на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Именно этот орган полномочен принимать решение об остановке или продолжении призыва", - сказал Луценко.

"Мы верим нашим союзникам, что есть расчеты, которые позволят прекратить призыв с 1 января 2008 года", - добавил Луценко.

При чем Луценко сознался, что не представляет, как можно будет за два года вернуть долги Сбербанка перед гражданами.

"Я буду подставлять плечо, чтобы помочь Юлии Владимировне это сделать. Но я откровенно не знаю, как это сделать", - сказал Луценко.

Украинская правда