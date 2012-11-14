14 ноября, 12.00-14.00.

Смотрите в прямом эфире: онлайн-дебаты «Campus 3.0: уроки парламентских выборов 2012».

Можно ли побороть «фальсификационный» синдром, как отстаивать и развивать демократические стандарты, какие угрозы и вызовы «подарили» нам выборы, как в будущем не допустить нарушения избирательных прав граждан, что может сделать гражданское общество и власть для обеспечения справедливого подсчета голосов, будет ли новый состав Верховной Рады работоспособным и будет ли демонстрировать новое качество политики, как скажется избирательная кампания 2012 на украинских перспективах.

На острые вопросы представителей университетского сообщества, журналистов, экспертов, лидеров общественного мнения будут отвечать те, кто участвовал в выборах 2012: Олесь Доний - самовыдвиженец, Игорь Мирошниченко - ВО «Свобода», Виктор Романюк - ВО «Батькивщина»

Твиттер-трансляция по хеш-тегу # campus30

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