Луценко: НУ-НС выполнит свое обещание о замене генпрокурора

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что на должность генерального прокурора Украины может быть назначен Виктор ШЕМЧУК.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил вчера в прямом эфире “5-го канала”.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, НУ-НС выполнит свое предвыборное обещание относительно замены генпрокурора, который выполняет указания одной из политических сил.

На вопрос, может ли возглавить ГПУ В.ШЕМЧУК, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: “Я этого не исключаю”.