Луценко: НУ-НС выполнит свое обещание о замене генпрокурора
06:43, 18 октября 2007Политика
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Станет ли им Виктор Шемчук?
Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что на должность генерального прокурора Украины может быть назначен Виктор ШЕМЧУК.
Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил вчера в прямом эфире “5-го канала”.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, НУ-НС выполнит свое предвыборное обещание относительно замены генпрокурора, который выполняет указания одной из политических сил.
На вопрос, может ли возглавить ГПУ В.ШЕМЧУК, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: “Я этого не исключаю”.
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