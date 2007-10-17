«За Тимошенко-премьера проголосуют больше 300 депутатов», - такое мнение выразил сегодня лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК в эфире канала «1+1».

В частности, Н.Катеринчук ожидает, что за назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины проголосует часть будущей фракции Партии регионов, коммунистов и Блок Литвина. “При прошлом голосовании за Тимошенко-премьера (в феврале 2005 года – УНИАН) была похожая ситуация, однако тогда за нее проголосовали 373 народных депутата. Я думаю, что так же будет и в этот раз», - отметил Н.Катеринчук.

При этом он прибавил, что «несмотря на все риторические заявления представителей будущей оппозиции, Блок «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ выполнили основное обещание перед избирателями – демократическая коалиция сегодня фактически сформирована. “В отличие от Партии регионов и ее союзников в парламенте V созыва, подписание предварительных документов о формировании коалиции служит неоспоримым тому доказательством», - цитирует Н.Катеринчука пресс-служба Европейской партии Украины.