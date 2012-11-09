Азаров рассказал, когда повысят зарплаты госслужащим

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время общения с пользователями социальной сети Фейсбук, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По словам премьера, повышение зарплат госслужащим предусмотрено бюджетом 2013 года, однако из-за сложной экономической ситуации в полном объеме эту норму выполнить достаточно сложно.

«Но это совсем не означает, что правительство не знает и не ценит работу государственных служащих. И все, что можно, мы будем делать для повышения заработной платы», - заявил Н.Азаров.