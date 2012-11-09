Янукович заинтересовался динамикой Евразийского союза

Об этом он заявил в интервью кипрской газете «Филелефтерос».

«Сегодня еще рано давать оценки деятельности Евразийского Союза и сравнивать его с ЕС. Это объединение находится на начальной стадии формирования, но динамика его развития вызывает заинтересованность», - отметил В.Янукович.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина будет сотрудничать с Евразийским Союзом исходя из своих экономических интересов.

«Что касается отношений Украины с Евразийским Союзом, то в этом вопросе мы исходим из экономических интересов нашего государства. Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми интеграционными объединениями, которые будут способствовать развитию экономики нашей страны», - заявил В.Янукович.