Янукович заинтересовался динамикой Евразийского союза
19:42, 09 ноября 2012Политика
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Динамика развития Евразийского Союза вызывает интерес, но оценку его деятельности давать еще рано, считает Президент Украины Виктор Янукович.
Янукович присматривается ко всем объединениям
Об этом он заявил в интервью кипрской газете «Филелефтерос».
«Сегодня еще рано давать оценки деятельности Евразийского Союза и сравнивать его с ЕС. Это объединение находится на начальной стадии формирования, но динамика его развития вызывает заинтересованность», - отметил В.Янукович.
Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина будет сотрудничать с Евразийским Союзом исходя из своих экономических интересов.
«Что касается отношений Украины с Евразийским Союзом, то в этом вопросе мы исходим из экономических интересов нашего государства. Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми интеграционными объединениями, которые будут способствовать развитию экономики нашей страны», - заявил В.Янукович.
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