Азаров: Никаких перевыборов не будет
17:50, 09 ноября 2012Политика
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Премьер-министр Николай Азаров считает, что «без провокаций оппозиции» итоги парламентских выборов можно было бы подвести быстрее и что никаких перевыборов не будет.
Азаров обвинил оппозицию в подготовке провокаций
Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook в ответ на поздравления с победой Партии регионов на выборах.
"Это наша общая победа... Оппозиция заведомо готовила все эти провокации, и очень обидно, что иногда люди поддавались на такие провокации и участвовали на избирательных участках в этих событиях, а по сути, мешали работе участковых избирательных комиссий. Если бы этого не было, то итоги можно было бы подвести значительно быстрее. Разумеется, никаких перевыборов не будет", - отметил Н.Азаров.
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