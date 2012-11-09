Азаров: Никаких перевыборов не будет

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook в ответ на поздравления с победой Партии регионов на выборах.

"Это наша общая победа... Оппозиция заведомо готовила все эти провокации, и очень обидно, что иногда люди поддавались на такие провокации и участвовали на избирательных участках в этих событиях, а по сути, мешали работе участковых избирательных комиссий. Если бы этого не было, то итоги можно было бы подвести значительно быстрее. Разумеется, никаких перевыборов не будет", - отметил Н.Азаров.