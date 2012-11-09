Окружком № 223 объявил победителем Пилипишина
11:10, 09 ноября 2012Политика
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ОИК № 223 засчитала победу самовыдвиженцу Виктору Пилипишину по результатам обработки 100% протоколов.
ЦИК засчитала победу Пилипишину
Согласно данным, обнародованным на сайте ЦИК, он опередил своего основного конкурента "свободовца" Юрия Левченко на 442 голоса, сообщает Украинская правда.
Как известно, накануне Пилипишин подал заявление с просьбой прекратить пересчет голосов.
Ранее во время пересчета оказалось, что бюллетени за Левченко были испорчены, признаны недействительными, и таким образом Пилипишин опередил соперника.
Ночью комиссия приняла предложение Пилипишина и на участках, оставшихся пересчитала только упаковки с документацией, не считая сами бюллетени.
Левченко заявлял, что, согласно первичным протоколам УИК, он опережал Пилипишина более чем на 900 голосов.
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