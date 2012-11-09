В Бердянске власть «залезла» в телефоны

Как сообщает пресс-служба Бердянской мэрии, с помощью приложения пользователи получают доступ к контактной информации основных городских служб, коммунальных предприятий и учреждений, а также к расписанию движения автобусов и контактам участкового врача, милиционера и центра общественных инициатив в своем микрорайоне.

Мобильное приложение также позволяет узнать, к какому депутату-мажоритарщику можно обратиться со своей проблемой, получить информацию об услугах, предоставляемых исполнительным комитетом Бердянского городского совета (название услуги, сроки выполнения и т.п.).

«Для удобства данные услуги разделены на категории: земля, строительство, социальная защита и транспорт, здоровье, дети и т.д. Кроме того, программа позволяет найти контактные данные работников исполнительного комитета (телефон, электронная почта), которые являются непосредственными исполнителями по той или иной услуге», - сообщает пресс-служба.

По данным разработчиков приложения - отдела информационно-коммуникационных ресурсов Бердянского горисполкома, мобильное приложение «Моя власть» может использоваться в мобильных телефонах и планшетах с операционной системой Android (версия не ниже 2.2). Скачать приложение можно с сайта мэрии Бердянска.