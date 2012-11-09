От Ющенко ушла самая преданная соратница

"Наш результат на выборах — 1% — это приговор для всей партии, это политический финиш,— сказала госпожа Григорович "Коммерсант-Украина".— Более года назад я предупреждала Виктора Андреевича, что мы придем к такому финалу. Я говорила: если партия не пройдет ребрендинг, у нас не будет ни ярких личностей, которые, как считалось, придут в наш список, ни доверия людей".

Отметив, что уважает главу партии Виктора Ющенко как "воистину украинского президента", Лилия Григорович сказала, что накануне парламентских выборов предлагала ему уступить пост лидера "молодому яркому политику". "После окончания срока президентских полномочий деятельность Виктора Ющенко на посту лидера "Нашей Украины" не была удачной, и, очевидно, ему нужно было последовать примеру архиепископа Любомира Гузара, который уступил пост главы Украинской грекокатолической церкви молодому архиепископу Святославу Шевчуку. Но мой совет не был услышан. Более того, за свое вольнодумство я была наказана — в избирательном списке меня поставили на заведомо непроходное 19-е место,— сказала Лилия Григорович".

Следует отметить, что госпожа Григорович далеко не первый высокопоставленный член "Нашей Украины", решивший выйти из партии — до нее это сделали, среди прочих, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, народные депутаты Виктор Матчук и Андрей Парубий, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Заявление госпожи Григорович, которое она написала еще 14 октября и подала спустя три дня после выборов — 31 октября — политсовет "Нашей Украины" еще не рассматривал, поскольку не проводил заседание. Комментировать ее решение в партии не стали.