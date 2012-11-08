Неприкосновенными стали уже 87 мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 36 народных депутатов, которые победили в одномандатных избирательных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, это округа № 2, 7 (Крым), № 26, 28, 38 (Днепропетровская область), № 41, 42, 44, 53, 54, 61 (Донецкая область), № 62, 64 (Житомирская область), № 73 (Закарпатская область), № 102 (Кировоградская область), № 104 (Луганская область), № 116, 126 (Львовская область), №128, 129 (Николаевская область), № 133, 135, 136, 140 (Одесская область), № 145 (Полтавская область), №160 (Сумская область), № 176, 179 (Харьковская область), №196 (Черкасская область), № 201, 203, 204 (Черновицкая область), № 225 (Севастополь), № 12, 15 (Винницкая область) и № 23 (Волынская область).

Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

Таким образом, признаны избранными Лев Миримский (округ № 2, партия "Союз"), Сергей Брайко (округ № 7, Партия регионов) Иван Ступак (округ № 26, Партия регионов), Евгений Морозенко (округ № 28, Партия регионов), Николай Солошенко (округ № 38, Партия регионов), Александр Бобков (округ № 41, Партия регионов), Татьяна Бахтеева (округ № 42, Партия регионов), Николай Левченко (округ № 44, Партия регионов).

Депутатский мандат после регистрации получат Леонид Литвинов (округ № 53, Партия регионов), Владислав Лукьянов (округ № 54, Партия регионов), Андрей Пономарев (округ № 61, Партия регионов), Геннадий Зубко (округ № 62, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Владимир Пехов (округ № 64, Партия регионов), Иван Бушко (округ № 73, Партия регионов), Александр Един (округ № 102, Партия регионов), Владимир Струк (округ № 104, самовыдвижение), Ирина Фарион (округ № 116, Всеукраинское объединение "Свобода"), Олег Канивец (округ № 126, Всеукраинское объединение "Батькивщина").

Кроме того, признаны избранными Артем Ильюк (округ № 128, Партия регионов), Николай Жук (округ № 129, Партия регионов), Игорь Марков (округ № 133, самовыдвижение), Сергей Кивалов (округ № 135, Партия регионов), Геннадий Труханов (округ № 136, Партия регионов), Давид Жвания (округ № 140, самовыдвижение), Юрий Бублик (округ № 145, Всеукраинское объединение "Свобода"), Игорь Молоток (округ № 160, самовыдвижение), Дмитрий Шенцев (округ № 176, Партия регионов), Анатолий Гиршфельд (округ № 179, Партия регионов), Геннадий Бобов (округ № 196, Партия регионов).

Депутатский мандат после регистрации получат Николай Федорук (округ № 201, Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Геннадий Федоряк (округ № 203, Партия регионов), Артем Семенюк (округ № 204, Партия регионов), Вадим Колесниченко (округ № 225, Партия регионов), Петр Порошенко (округ № 12, самовыдвижение), Николай Джига (округ № 15, Партия регионов), Игорь Еремеев (округ № 23, самовыдвижение).

Такие решения утверждены на основании протоколов соответствующих окружных избирательных комиссий.

Таким образом, по состоянию на 8 ноября ЦИК признал избранными 87 народных депутатов.