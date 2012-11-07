НСЖУ обеспокоена: "парни в кожанках" размахивают удостоверениями журналиста

Одним из элементов грязных избирательных технологий стали фальшивые редакционные удостоверения или выданные редакциями временные удостоверения лицам, которые не имеют отношения к журналистике. Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко во время встречи с коллективом редакции «Час Київщини», сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ.

«Я лично был на одном из избирательных участков, где ребята в кожанках, с характерными внешними признаками сторонников боевых видов спорта, предъявляли редакционные удостоверения изданий, о которых никто не слышал. Правоохранители не могли идентифицировать этих псевдо-журналистов и создать нормальные условия для работы избирательной комиссии. Эта технология использовалась в мажоритарных округах разными политическими силами», - сказал О.Наливайко.

«Нам необходимо ускорить работу по созданию Национальной пресс-карты. Это, по моему мнению, единственный вариант противодействия существующей технологии», - отметил председатель НСЖУ.