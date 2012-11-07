Депутат Европарламента: выборы в Украине лучше, чем у других, но хуже, чем раньше

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом П.Коваль заявил, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

"По сравнению с другими постсоветскими странами мы можем констатировать, что украинцы все еще имеют право на политический выбор. Но мы также можем сравнить эти выборы с предыдущими, и нам стоит говорить с украинцами, как с партнерами, соседями, что эти выборы не стали лучше, по сравнению с 2010 годом ", - сказал депутат.

Он отметил, что многие проблемы в ходе нынешних выборов в Украине возникли из-за нового избирательного закона, одобренного осенью 2011 года, когда в Украине были возобновлены выборы по смешанной системе: пропорциональной и по одномандатным округам. В итоге, это привело к ряду нарушений, в том числе, к тому, что ряд фиктивных партий смогли получить места во всех избирательных комиссиях страны в отличие от партий, имевших реальные шансы пройти в парламент, и прошли, такие как "Свобода" и "УДАР".

П.Коваль отметил наличие многих проблем в ходе предвыборной кампании, в том числе в виде подкупа избирателей, неравного доступа к средствам массовой информации.

Кроме того, глава миссии наблюдателей обратил внимание на тот факт, что ключевые лидеры оппозиции - Юлия Тимошенко и Юрий Луценко - не смогли принять участие в выборах, поскольку находятся в тюрьме.

Вместе с тем, оценивая день выборов, депутат отметил, что в целом, наблюдатели не имели к нему претензий.

Депутат также напомнил, что сначала подсчет голосов проводился достаточно корректно, однако то, что начало происходить потом, вызывает серьезную обеспокоенность.

Как сообщал УНИАН, миссия наблюдателей Европарламента работала в Украине с 26 по 29 октября. За две недели Европарламент планирует одобрить доклад со своей оценкой выборов.