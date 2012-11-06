Рада отказалась выбирать спикера открыто

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» проголосовали только 217 народных депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» голосовали 185 депутатов из фракции Партии регионов, 20 – от Народной партии, 2 – от НУ-НС и 10 внефракционных.

Законопроектом предусматривалось, что решение ВР об отозвании спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством народных депутатов от конституционного состава парламента.

ВР настоящим документом также планировала урегулировать вопрос созыва первой сессии парламента нового созыва. В частности, предусматривалось, что в состав подготовительной депутатской группы делегируются политическими партиями по одному представителю от 15 народных депутатов, избранных в общегосударственном округе. При этом эти кандидатуры должны быть поданы не позднее, чем через 5 дней после официального оглашения результатов выборов. Кроме того, в состав подготовительной группы должны были войти по одному представителю от 15 народных депутатов, избранных в мажоритарных округах.

Предусматривалось, что временный президиум ВР должен состоять из 6 народных депутатов. Члены временного президиума должны были поочередно вести заседание.

Законопроектом предусматривалось, что количество депутатов в депутатской группе не может быть менее количества человек в наименьшей фракции, сформированной на протяжении первой сессии.

После длительной дискуссии председатель ВР Владимир Литвин внес предложение о проведении консультаций относительно этого законопроекта, чтобы принять хотя бы изменения к Регламенту, касающиеся создания подготовительной группы для проведения первой сессии парламента нового созыва.