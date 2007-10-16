НУ-НС возьмётся делить портфели на следующей неделе

“Наша Украина – Народная самооборона” на следующей неделе будет решать вопрос распределения должностей в рамках блока.

Об этом УНИАН сообщил член политсовета НУ-НС Владислав КАСЬКИВ.

В.КАСЬКИВ подтвердил, что сегодня на заседании члены политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” окончательно согласовали кадровые квоты между НУ-НС и БЮТ в правительстве, парламенте и других ведомствах. По его словам, конкретные кандидатуры не обсуждались.

“Кадровые проблемы сняты”, - подчеркнул В.КАСЬКИВ, добавив, что в то же время между демократическими блоками остались некоторые идеологические разногласия. В частности, относительно законопроекта о введении императивного мандата для народных депутатов. В.КАСЬКИВ подчеркнул, что он лично и большинство членов НУ-НС выступают категорически против принятия такого документа, в то же время БЮТ требует его принять.

Как сообщается на сайте блока НУ-НС, лидер «Нашей Украины – Народной Самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что БЮТ и НУ-НС намерены обнародовать коалиционное соглашение 17 октября. "Вскоре мы обнародуем весь текст с дополнениями", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, поскольку 16 октября в Украине объявлен День траура в связи с взрывами в Днепропетровске, то соглашение будет обнародовано 17 октября.