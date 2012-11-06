Нацсовет готовит новую маркировку для телепрограмм (изображение)

Об этом пишет Коммерсант-Украина.

В частности программы и фильмы, содержащие элементы насилия, предлагается обозначать пиктограммами с изображением кулака, элементы эротики или сцены секса — символами гендерной принадлежности.

Как сообщила одна из разработчиц проекта, заместитель директора Института социальной и политической психологии АПН Любовь Найденова, новые символы заменят действующую сейчас на телевидении систему маркировки — зеленый круг (программа для широкого просмотра), желтый треугольник (просмотр несовершеннолетними разрешен в присутствии родителей), красный квадрат (передача только для взрослых). По мнению госпожи Найденовой, существующая система неэффективна, поскольку "из-за неоднозначных критериев определения в ней допускается много ошибок".

Согласно новой системе маркировки, в левом нижнем углу экрана зритель увидит два круга — один с указанием возрастного ограничения (6, 9, 12, 16 лет), другой — с пиктограммой, отображающей наличие небезопасного контента. Телепродукт предлагается сортировать по семи категориям — исходя из наличия в нем сцен насилия, жестокости и смерти; ужасов и катастроф; секса; потребления наркотиков, алкоголя и табака; нецензурной лексики и криминального жаргона; дискриминации. В частности, фильмы со сценами насилия предложено обозначать круглой пиктограммой с изображением кулака либо человека в центре мишени, фильмы ужасов — изображением тыквы — атрибута праздника Хэллоуина; фильмы со сценами секса — гендерными символами; употребления наркотиков — листом марихуаны. По словам госпожи Найденовой, программы, запрещенные к просмотру детям до 6 лет, не следует демонстрировать до 21.30, 9 и 12 лет — до 22.00, 16 лет — до 22.30, 18 лет — до 0.00.

Эксперты, приглашенные на заседание рабочей группы, раскритиковали новую систему. "Эти картинки сложны для восприятия. Символы, обозначающие сцены секса, будут непонятны жителям маленьких городов и сел. А по поводу листа марихуаны в круге я бы подумала, что это лист каштана, символ Киева",— заявила, в частности, психолог, директор международного гуманитарного центра "Розрада" Валентина Бондаровская.

В Нацсовете сообщили, что проект финансируется не из госбюджета, а поддерживается Советом Европы (СЕ).

По словам заместителя председателя Нацсовета Ларисы Мудрак, символы будут утверждены до конца года, после чего, в 2013 году, протестированы на одном из государственных телеканалов: "В целом реализация проекта займет от трех до шести лет. Вначале будет создана техническая база, а затем отдельным законом будет утверждена кодировка программ".