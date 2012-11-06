Луганская "Батькивщина" начала сбор подписей против фальсификаций

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛОО ВО «Батьківщина», таким образом, луганские оппозиционеры поддержали акцию протеста Объединенной оппозиции, которая проходит возле здания Центральной избирательной комиссии в Киеве. Главное требование митингующих - признать победу кандидатов от Объединенной оппозиции там, где их победа была зафиксирована протоколами.

По словам руководителя регионального избирательного штаба Ирины Веригиной, в Луганской области голоса, отданные за «Батькивщину» были украдены представителями Партии регионов.

«Выборы сфальсифицированы. Партия регионов показала свой самый слабый результат в регионе за последние 10 лет, но это не помешало ее представителям нагло украсть голоса «Батькивщины», - сказала она.

Она также сообщила, что начиная с сегодняшнего дня, в Луганске каждый день будут выставляться палатки, где горожане смогут поддержать инициативу Объединенной оппозиции и подписать петицию о фальсификации результатов выборов в регионе.