Чорновил считает позицию Богословской недостойной

Один из лидеров Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ опровергает обвинения в адрес Партии регионов в том, что ее представители не намерены приносить присягу народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Т.ЧОРНОВИЛА, Партия регионов официально не заявляла об отказе от 150 мандатов народных депутатов, поскольку “регионалы” считают такой поступок “недостойным”.

Т.ЧОРНОВИЛ заметил, что блокирование работы Верховной Рады допустимо только в том случае, если бы выборы были признаны абсолютно нечестными, но этого не было.

«Мы не будем саботировать работу Верховной Рады», - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, представитель Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ 5 октября заявила, что кандидаты в народные депутаты от Партии регионов откажутся принести присягу, если не будет создана широкая коалиция.

Позже в Партии регионов заявили, что И.БОГОСЛОВСКАЯ выразила собственную, а не партийную позицию.