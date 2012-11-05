Эксперт: Обнуление избирательных списков не будет гарантировать внеочередных выборов

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

«Гарантии того, что будут проведены новые выборы, абсолютно нет», - сказал эксперт.

По его словам, действительно, статьей 82 Конституции установлено, что для полномочности Верховной Рады Украины необходимо избрание не менее двух третей депутатов от конституционного состава парламента. Поэтому, отметил И.Колиушко, если по результатам выборов не будут избраны 300 депутатов, такая Верховная Рада не сможет обрести полномочия.

В то же время И.Колиушко обратил внимание на то, что закон о выборах народных депутатов не дает прямого ответа на вопрос, что делать в такой ситуации, и, по его мнению, могут быть разные варианты развития событий.

Эксперт напомнил, что закон предусматривает назначение досрочных выборов лишь в одномандатных округах, поэтому, если оппозиционные кандидаты, которые выиграли выборы в мажоритарных округах откажутся от мандатов, там просто будут назначены внеочередные выборы.

«А те, кто не откажется брать мандат, будут депутатами – и если их будет меньше 300 – они просто будут ждать, пока не наберется 300 депутатов, готовых принести присягу», - отметил И.Колиушко.

При этом, по его словам, парламент нынешнего созыва продолжит работать.

«Потому мне кажется, что это («обнуление» списков – УНИАН) ничего не даст оппозиции», - сказал И.Колиушко.

Эксперт отметил, что во многомандатном округе признание выборов недействительными и соответственно назначение досрочных выборов вообще не предусмотрено законодательством.

«Я думаю, здесь все будет зависеть от того, каким будет соотношение сил: если власть наберет 300 депутатов, она сможет работать и без оппозиции, то есть, я не знаю, какая норма закона требует в таком случае проведения внеочередных выборов», - сказал он.

При этом он считает невозможным вариант, если в случае «обнуления» избирательных списков оппозиции ЦИК распределит мандаты между оставшимися политическими силами.

«Это абсолютно неправовое решение», - сказал И.Колиушко.

Как сообщал УНИАН, 4 октября один из лидеров оппозиции Анатолий Гриценко предложил Объединенной оппозиции «обнулить» свои списки в знак протеста против фальсификаций на выборах.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» и ВО «Свобода» в целом одобрительно восприняли эту идею и пообещали 5 ноября выразить свои позиции относительно «обнуления» списков.

В партии «УДАР» высказались за то, чтобы решение об «обнулении» списков было консолидированным всеми тремя оппозиционными партиями, которые вошли в новый парламент - «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа».

Идею «обнуления» списков поддержали и некоторые оппозиционные кандидаты, которые победили в избирательных округах, в том числе и победитель в 218-ом округе (г. Киев) Владимир Арьев.