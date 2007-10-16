Тимошенко предлагает Ющенко собрать СНБО

Блок Юлии Тимошенко предлагает Президенту собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны и наработать перечень мероприятий с целью не допустить аварий в системе электрогазоснабжения подобных произошедшей в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что соответствующие предложения от БЮТ были направлены главе государства еще вчера.

«Я думаю, что СНБО является единственным органом, который может объединить все ветви власти и который на базе указа Президента может разработать четкую технологию действий, связанную с сегодняшней безопасностью систем электро- и газоснабжения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в короткие сроки необходимо профинансировать систему Государственного надзора и провести технический аудит этих систем. «Входить в зиму в таком состоянии просто невозможно», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что СНБО может сейчас пересмотреть структуру осуществления этого технического надзора. По ее словам, поручать это только частным компаниям, которые только зарабатывают деньги и не обращают внимания на все остальные проблемы, нецелесообразно.

«Я убеждена, что именно решением СНБО должен быть доведен норматив техническому персоналу этих газо- и электроснабжающих систем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо обеспечить надлежащий отбор работников на предприятиях газоэлектропоставляющей системы и выплачивать им достойную заработную плату.

«Мы считаем, что Президент, который полностью сегодня осведомлен и твердо знает, что произошло в Днепропетровске, должен созвать Совет национальной безопасности, чтобы сделать необходимые шаги и необходимые действия», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что на заседании СНБО должен быть рассмотрен вопрос технического обеспечения МЧС. «Это нужно сделать даже до того, что нужно принимать систему временного финансирования для того, чтобы можно было в срочном порядке закупать необходимое оборудование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20. Погибли 16 человек, из них двое детей. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Сейчас от газоснабжения отключены 5200 домов в Днепропетровске.

16 октября 2007 года Президент Виктор ЮЩЕНКО объявил Днем национального траура в связи с трагедией в Днепропетровске.