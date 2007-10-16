Эксперт: если оппозиция начнет считать, коалиции придется туго

Член совета общественно-политического объединения «Украинский форум», эксперт юридического права Виктор МУСИЯКА считает, что коалиция демократических сил не сможет обеспечить долговременность своего существования.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.МУСИЯКА высказал сегодня журналистам в Киеве.

«Коалиция должна формироваться правительством, принимать законы для обеспечения его деятельности, но при 228 голосах будет очень сложно, чтобы 226 голосов были реальными. Если оппозиция будет упорной, то она каждый день будет считать, сколько человек голосует, а это конституционное требование – голосовать самостоятельно», - сказал В.МУСИЯКА.

По его мнению, даже при участии Блока Литвина в коалиции «будет тяжело обеспечить устойчивость коалиции на 5 лет».

«У меня большие сомнения, что эта коалиция продержится долго, тем более 5 лет, потому что впереди президентские выборы», - пояснил он, добавив, что на президентских выборах у каждой политической силы свои интересы.

В.МУСИЯКА также считает, что процедура избрания Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины также будет сложной.

«Конечно, избрание можно будет обеспечить, но потом обеспечить эффективное функционирование коалиции и совместную деятельность будет гораздо более трудно. И вот там могут быть как раз те камни преткновения, о которые коалиция может разиться. Это не окончательный вариант коалиции», - считает он.