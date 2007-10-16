У Ющенко против формирования избиркомов по партийному принципу
14:22, 16 октября 2007Политика
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Ставнийчук ссылается на практику
|Марина СТАВНИЙЧУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СТАВНИЙЧУК заявила сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве, где принимала участие в заседании общественно-политического объединения «Украинский форум».
«Партийный принцип для формирования избирательных комиссий не тот принцип, по которому они должны формироваться», - сказала она, пояснив при этом, что такой принцип в немалой мере мешает, в частности ЦИК, как показала практика, должным образом, беспристрастно рассматривать определенные вопросы и принимать по ним решения.
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