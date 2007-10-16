У Ющенко против формирования избиркомов по партийному принципу

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК считает неприемлемым партийный принцип формирования избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СТАВНИЙЧУК заявила сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве, где принимала участие в заседании общественно-политического объединения «Украинский форум».

«Партийный принцип для формирования избирательных комиссий не тот принцип, по которому они должны формироваться», - сказала она, пояснив при этом, что такой принцип в немалой мере мешает, в частности ЦИК, как показала практика, должным образом, беспристрастно рассматривать определенные вопросы и принимать по ним решения.