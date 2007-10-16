Ющенко: если мы будем дискутировать обо всем, мы все упустим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что без достижения компромисса между всеми политическими силами невозможно сбалансировать власть и обеспечить стабильность в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня, выступая на заседании Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права.

Призывая членов комиссии активно участвовать в подготовке изменений в Конституцию, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что без обновления Основного Закона трудно вести дискуссию о развитии страны.

Он считает, что для обеспечения стабильности в государстве необходимо установить четкие правила игры для высших ветвей власти, чтобы сделать невозможным их дисбаланс и предотвратить попытки узурпации власти.

Президент в очередной раз выразил свое негативное отношение к политреформе 2004 года, назвав ее несуразной.

В то же время он считает, что воплотить в жизнь политреформу невозможно без достижения компромисса между политическими силами, представленными в парламенте. «Мы выигрываем не противостоянием, мы выигрываем компромиссом», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что итоги внеочередных выборов дают уникальный шанс начать диалог между политическими силами и снять с повестки дня дискуссию, которая делит страну на Восток и Запад.

Глава государства призвал политические силы отбросить ряд «радикальных вещей» и обеспечить диалог, благодаря которому наступит спокойствие, как в отношениях между ветвями власти, так и в целом в государстве.

В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию, что 2008 год должен быть посвящен вопросу формирования новой редакции Конституции.

Он выразил желание, чтобы Национальная комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права активно принимала участие в этом процессе, и ее члены выражали профессиональные мнения по всем вопросам, максимально деполитизируя свою работу.

Также Президент призвал Нацкомисию к активной работе в сфере реформирования судебной системы и системы уголовного судопроизводства Украины.

По его мнению, необходимо разработать четкий, конкретный план действий решения неотложных вопросов в этих сферах.

«Если мы будем дискутировать обо всем, мы все упустим», - сказал В.ЮЩЕНКО, предложив на каждый квартал определить конкретный вопрос, который должен быть решен.

Он надеется, что при таких условиях за 1,5-2 года можно осуществить полномасштабную судебную реформу и реформу уголовного судопроизводства.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предложил ежеквартально проводить заседания Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права.