Литвин затаился и ни с кем не договаривается - официально

13:35, 16 октября 2007
Политика
1353 0

Политик вернулся с отдыха

ЛитвинБлок Владимира Литвина не ведет официальных переговоров относительно создания коалиции ни с одной политической силой, прошедшей в Верховную Раду шестого созыва.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Владимира Литвина Ольга Дмитричева.

На вопрос, ведутся ли неофициальные переговоры по поводу коалиции, она ответила, что о таких встречах ей ничего неизвестно.

По словам Дмитричевой, сейчас Литвин находится в Киеве. Вместе с тем она рассказала, что на прошлой неделе лидер блока отдыхал в Крыму.

Украинская правда

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter