Литвин затаился и ни с кем не договаривается - официально
13:35, 16 октября 2007Политика
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Политик вернулся с отдыха
Блок Владимира Литвина не ведет официальных переговоров относительно создания коалиции ни с одной политической силой, прошедшей в Верховную Раду шестого созыва.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Владимира Литвина Ольга Дмитричева.
На вопрос, ведутся ли неофициальные переговоры по поводу коалиции, она ответила, что о таких встречах ей ничего неизвестно.
По словам Дмитричевой, сейчас Литвин находится в Киеве. Вместе с тем она рассказала, что на прошлой неделе лидер блока отдыхал в Крыму.
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