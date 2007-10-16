Литвин затаился и ни с кем не договаривается - официально

Блок Владимира Литвина не ведет официальных переговоров относительно создания коалиции ни с одной политической силой, прошедшей в Верховную Раду шестого созыва.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Владимира Литвина Ольга Дмитричева.

На вопрос, ведутся ли неофициальные переговоры по поводу коалиции, она ответила, что о таких встречах ей ничего неизвестно.

По словам Дмитричевой, сейчас Литвин находится в Киеве. Вместе с тем она рассказала, что на прошлой неделе лидер блока отдыхал в Крыму.

Украинская правда