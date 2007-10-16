Ющенко поблагодарил церковь за отдаленность от политических дискуссий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает гармоничность отношений между светской и духовной властями в нашем государстве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня на встрече с Патриархом Александрийским Феодором ІІ и Предстоятелем Украинской православной церкви Митрополитом Владимиром (Сабоданом).

В ходе беседы В.ЮЩЕНКО отметил важную роль церкви в жизни украинского общества.

«Украинское православие, кроме духовного значения, все больше играет важную социальную роль», – сказал глава Украинского государства, отметив, что речь идет о помощи, которую церковные институты, наряду с государством, предоставляют людям, наиболее нуждающимся в ней. В этом контексте Президент отметил достаточно гармоничные отношения между светской и духовной властями.

За 16 лет независимости Украины, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, в нашем государстве были отстроены 12 тысяч храмов. «Мы поставили тему восстановления храмов на государственный уровень», – сказал он.

Президент также поблагодарил представителей православной церкви за их «отдаленность от политических дискуссий». По убеждению В.ЮЩЕНКО, такая позиция «только укрепляет доверие к церкви».