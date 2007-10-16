Ющенко перечислит свою однодневную зарплату в Днепропетровск

Президент Украины Виктор Ющенко и работники Секретариата Президента перечисляют свою однодневную заработную плату в помощь семьям, пострадавшим в результате трагедии в Днепропетровске.

Работники Секретариата передают слова поддержки всем пострадавшим. Эта трагедия не оставляет безразличным никого.

«Наши мысли и сопереживания вместе с Днепропетровском в этот день», – идет речь в сообщении пресс-службы Главы государства.