В зарубежном избирательном округе лидирует «Наша Украина»

Центральная избирательная комиссия обработала 56,89% протоколов из 66 избирательных участков зарубежного избирательного округа, на которых проголосовал 13281 избиратель. Лидирует «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

По его словам, 77 избирательных бюллетеней признаны недействительными, 349 избирателей проголосовали против всех.

По предварительным данным по зарубежному избирательному округу лидирует блок «Наша Украина» (33,43%). На втором месте Партия регионов (24,47%), дальше идут БЮТ (19,13%), гражданский блок ПОРА-ПРП (3,83%), СПУ (2,83%), Блок Наталии Витренко (1,73%), Народный блок Литвина (1,72%), Блок Костенко и Плюща (1,27%), КПУ (1,03%), партия «Вече» (0,81%).